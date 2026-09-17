Представлен 135-дюймовый экран BenQ

На InfoComm India 2026 компания представила интерактивную панель CP5505, крупный dvLED-дисплей и решения для освещения рабочих мест BenQ представила на выставке InfoComm India 2026 новую линейку устройств для офисов, рассчитанную на переговорные комнаты, крупные презентационные пространства и индивидуальные рабочие места.