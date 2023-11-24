Сегодня на выставке «Россия» День Тюменской области

Ямальский стенд на ВДНХ посетил Губернатор Тюменской области Александр Моор. Главе соседнего региона устроили импровизированное путешествие по Ямалу: почетного гостя провели по интерактивным зонам ямальской площадки, рассказали о квесте для детей, мастер-классах и других сюрпризах.