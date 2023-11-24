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Сегодня на выставке «Россия» День Тюменской области

Сегодня на выставке «Россия» День Тюменской области

Ямальский стенд на ВДНХ посетил Губернатор Тюменской области Александр Моор. Главе соседнего региона устроили импровизированное путешествие по Ямалу: почетного гостя провели по интерактивным зонам ямальской площадки, рассказали о квесте для детей, мастер-классах и других сюрпризах.

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