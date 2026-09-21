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Украинцы заваливают Польшу наркотиками: один их них за два месяца умудрился изготовить более 100 000 доз «зомби»

Украинцы заваливают Польшу наркотиками: один их них за два месяца умудрился изготовить более 100 000 доз «зомби»

Тема полезности или же вредоносности почти миллиона украинских беженцев, обосновавшихся в Польше с начала российской СВО, длительное время находится в центре острых общественных дискуссий в этой стране.

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