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FiNE NEWS

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Снимай клеммы правильно: как не спалить электронику автомобиля за 5 минут

Под капотом автомобиля всегда тесно, и не всегда удается свободно повернуть гаечный ключ. Но вот что действительно важно — порядок снятия клемм с аккумулятора.

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