Пора начинать операцию при принуждению простецов к вакцинации

Как вы знаете, в России снова начался рост заболеваемости ковидом. Более трёх месяцев мы наблюдали плато, хоть и достаточно высокое - 8000-9000 случаев в день - и вот снова кривая поползла вверх, и вчера в России зафиксировали более 14 000 случаев.