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  • Andrey Korolkevic
    Ещё бы чиновников крышующих "диаспоры" отправлять на кичу лет на десять....Главарь узбекской...
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    прецедент, возможно, есть, но... он покинет россию со всеми деньгами, а поэтому ему абсолютно наплевать. там он будет...Главарь узбекской...
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    вот и славно. Есть прецедент ,пусть остальные репу чешутГлаварь узбекской...

Пора начинать операцию при принуждению простецов к вакцинации

Как вы знаете, в России снова начался рост заболеваемости ковидом. Более трёх месяцев мы наблюдали плато, хоть и достаточно высокое - 8000-9000 случаев в день - и вот снова кривая поползла вверх, и вчера в России зафиксировали более 14 000 случаев.

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