ТАСС: не менее 4492 россиян вернулись в рамках 39 обменов с территории Украины

Почти 4,5 тысячи россиян вернулись с подконтрольной Украине территории с начала спецоперации. За это время состоялись 39 обменов, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны и аппарата уполномоченного по правам человека «Возвращены не менее 4492 россиян, из них одна тысяча возвращена во время последнего на данный момент обмена 23–25 мая, который стал крупнейшим за все время», — говорится в материале.