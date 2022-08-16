Британский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство России

Самолет-разведчик Великобритании пересек госграницу с Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Установлено, что судно радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135W Rivet Joint нарушило воздушное пространство в районе мыса Святой Нос.