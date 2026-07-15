РФ и Аргентина прекратили сотрудничество в сфере мирного атома

Ранее стороны планировали стратегические проекты, включая строительство «Росатомом» наземных и плавучих АЭС, а также участие «дочки» Uranium One в литиевом проекте Толильяр, который в итоге отошёл местному холдингу.
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