УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

153 подписчика

РФ и Аргентина прекратили сотрудничество в сфере мирного атома

РФ и Аргентина прекратили сотрудничество в сфере мирного атома

Ранее стороны планировали стратегические проекты, включая строительство «Росатомом» наземных и плавучих АЭС, а также участие «дочки» Uranium One в литиевом проекте Толильяр, который в итоге отошёл местному холдингу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии