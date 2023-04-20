Регоператор выиграл конкурс на строительство мусороперерабатывающего комплекса

В Новосибирской области определили предприятие, которое построит левобережный комплекс по переработке отходов на территории Верх-Тулинского сельского совета, это МУП «САХ», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В Новосибирской области определили предприятие, которое построит левобережный комплекс по переработке отходов на территории Верх-Тулинского сельского совета, это МУП «САХ», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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