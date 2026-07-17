Феноменальный триумф Morgan Stanley: чистая прибыль взлетела на 60%

Инвестиционный банк Morgan Stanley (NYSE: MS) опубликовал ошеломляющий финансовый отчет за второй квартал 2026 года, превзойдя самые смелые ожидания Уолл-стрит и закрепив статус финансового колосса с активами клиентов под управлением на сумму свыше 10 триллионов долларов.