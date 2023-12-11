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Вайкуле отменила Пушкина-не писал на латышском

Вайкуле отменила Пушкина-не писал на латышском

На днях Лайма Вайкуле выступила экспертом в марафоне латвийского канала «И грянул Грэм», на котором собрались сплошь русофобы.

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Комментарии
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tsan tsan
А стоит ли вообще напоминать об это пованивающем  &quot;осколке СССР ?
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3 час.
А
Александр
Эфир открывает доступ к людям всякой шелупони. Мораль: образование - защита от всякой швали, а не только навыки, как бубнит Греф.
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2 час.
ПавелЗзаварзин
Недоучившаяся на медсестру чухонская проститутка.
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10 мин.

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