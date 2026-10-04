Российские BMX-гонщицы показали высокий уровень на этапах Кубка мира в Китае

В китайском городе Мэньтоугоу завершились пятый и шестой этапы Кубка мира по BMX-гонкам. Российская сборная пополнила свою копилку медалью, а также продемонстрировала стабильно высокие результаты в конкурентной борьбе с сильнейшими атлетами планеты.