Российские BMX-гонщицы показали высокий уровень на этапах Кубка мира в Китае

В китайском городе Мэньтоугоу завершились пятый и шестой этапы Кубка мира по BMX-гонкам. Российская сборная пополнила свою копилку медалью, а также продемонстрировала стабильно высокие результаты в конкурентной борьбе с сильнейшими атлетами планеты.
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