На Украине представили нового начальника Генштаба ВСУ Зеленский сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк.
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На Украине представили нового начальника Генштаба ВСУ Зеленский сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк.
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