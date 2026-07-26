Промпроизводство в Курганской области выросло на 6,7% за полугодие

В Курганской области отмечается последовательное увеличение объемов промышленного производства. За период с января по июнь 2026 года показатель промышленного производства в регионе вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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