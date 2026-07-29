Новости СВО: Армия России формирует плацдарм для наступления на Дружковку Обзор событий на фронтах Специальной военной операции (СВО) 28 июля 2026 года КРАМАТОРСКОЕ НАПРАВЛЕНЕ Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступления освободили населённый пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике.
Новости СВО: Армия России формирует плацдарм для наступления на Дружковку
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Юрий Ильинов
Охотник за БПЛА: робота «Нерехта» превратили в антидроновый комплекс На выставке Минобороны РФ представили модернизированную версию робототехнического комплекса «Нерехта». Технику адаптировали для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Наземный робототехнический комплекс «Нерехта» получил новую модификацию для противодействия дронам. Обновлённую версию представили на выставке современных роботизированных комплексов Минобороны РФ. Машину оснастили двумя танковыми пулемётами ПКТМ калибра 7,62 мм и радиолокационной станцией (РЛС). Уникальная техника фиксирует даже малые беспилотники на расстоянии до 3 км. После обнаружения цели РЛС автоматически передаёт информацию оператору и рассчитывает точку упреждения. «Аппарат прошёл государственные испытания и готов к серийному производству. Оснащён системами навигации, автономного движения, с гибридным двигателем. Имеет две оптические камеры — обзорную и прицельную, тепловизор», – рассказал представитель завода имени Дегтярева Дмитрий Фуфаев. Базовую версию «Нерехты» разработали в заводе имени Дегтярева как робот для разведки и огневой поддержки подразделений. Комплекс имеет бронированный корпус и защищённый боевой модуль. Его применяют для охраны опорных пунктов и участия в наступательных действиях. Технику вооружили пулемётом «Корд» и автоматическим гранатомётом АГ-30М. В компании подчеркнули, что одна машина способна выполнять задачи целого гранатомётного взвода. дрон «Кощей» получил улучшенный подвес и новые функции,
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Юрий Ильинов
В ВСУ засветился комплекс STASH с ракетами от AH-64 Apache и израильской РЛС RADA На Украине вновь замечен зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия STASH, предназначенный для борьбы с беспилотниками. Если в начале мая демонстрировалась версия на базе буксируемого колесного прицепа, то теперь противник показал модификацию, установленную на американском шасси Ford F-350. Данный ЗРК, разработанный американской компанией V2X, вооружен управляемыми ракетами AGM-114L Hellfire в варианте Longbow с активной радиолокационной головкой самонаведения. Подобное вооружение ранее использовалось на боевых вертолетах серии AH-64 Apache, но теперь адаптировано для применения с земли. Для поиска и сопровождения воздушных целей применяется компактный радиолокатор израильской серии RADA. Очевидно, что западные фирмы превратили Украину в гигантский полигон для испытаний своих новейших разработок, при этом особое внимание уделяется системам противодействия БПЛА.
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