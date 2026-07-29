Новости СВО: Армия России формирует плацдарм для наступления на Дружковку

Юрий Ильинов

Охотник за БПЛА: робота «Нерехта» превратили в антидроновый комплекс На выставке Минобороны РФ представили модернизированную версию робототехнического комплекса «Нерехта». Технику адаптировали для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Наземный робототехнический комплекс «Нерехта» получил новую модификацию для противодействия дронам. Обновлённую версию представили на выставке современных роботизированных комплексов Минобороны РФ. Машину оснастили двумя танковыми пулемётами ПКТМ калибра 7,62 мм и радиолокационной станцией (РЛС). Уникальная техника фиксирует даже малые беспилотники на расстоянии до 3 км. После обнаружения цели РЛС автоматически передаёт информацию оператору и рассчитывает точку упреждения. «Аппарат прошёл государственные испытания и готов к серийному производству. Оснащён системами навигации, автономного движения, с гибридным двигателем. Имеет две оптические камеры — обзорную и прицельную, тепловизор», – рассказал представитель завода имени Дегтярева Дмитрий Фуфаев. Базовую версию «Нерехты» разработали в заводе имени Дегтярева как робот для разведки и огневой поддержки подразделений. Комплекс имеет бронированный корпус и защищённый боевой модуль. Его применяют для охраны опорных пунктов и участия в наступательных действиях. Технику вооружили пулемётом «Корд» и автоматическим гранатомётом АГ-30М. В компании подчеркнули, что одна машина способна выполнять задачи целого гранатомётного взвода. дрон «Кощей» получил улучшенный подвес и новые функции,