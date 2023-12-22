В Барнауле отменили салюты на Новый год

Ранее такое решение приняли в других городах России Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к новогодним праздникам, на котором приняли решение отказаться в этом году от проведения праздничных салютов, сообщает мэрия.
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