Встреча Путина с генсеком ООН — разговор о доверии на фоне лжи — депутат

Встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша была «разговором о доверии на фоне всеобщей лжи», заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, сообщает 26 апреля РИА Новости.