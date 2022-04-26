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Встреча Путина с генсеком ООН — разговор о доверии на фоне лжи — депутат

Встреча Путина с генсеком ООН — разговор о доверии на фоне лжи — депутат

Встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша была «разговором о доверии на фоне всеобщей лжи», заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, сообщает 26 апреля РИА Новости.

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