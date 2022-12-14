Новак: один банк Венесуэлы уже в процессе интеграции с платежной системой «Мир»

Российская Федерация и Республика Венесуэла работают над проектом использования российских платежных инструментов в латиноамериканском государстве, при этом один венесуэльский банк уже находится в процессе интеграции с платежной системой «Мир».
Российская Федерация и Республика Венесуэла работают над проектом использования российских платежных инструментов в латиноамериканском государстве, при этом один венесуэльский банк уже находится в процессе интеграции с платежной системой «Мир».
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