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Нижегородская правда

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Никита Шангин: «Можно быть уверенными в информационном здоровье россиян»

Никита Шангин: «Можно быть уверенными в информационном здоровье россиян»

Учитывая то, что роль информационных ресурсов в том, чтобы доносить информационную повестку и давать пояснения к тому, что произошло, то можно говорить о достаточно высоком информационном иммунитете россиян к любым воздействиям.

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