Никита Шангин: «Можно быть уверенными в информационном здоровье россиян»

Учитывая то, что роль информационных ресурсов в том, чтобы доносить информационную повестку и давать пояснения к тому, что произошло, то можно говорить о достаточно высоком информационном иммунитете россиян к любым воздействиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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