«Коалиция ястребов»: Зеленский создаёт антиамериканский фронт

«США не станут воевать на стороне России против Европы, но Трамп вполне может объявить о нейтралитете» Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Евгений Семибратов Союзники Киева опасаются гнева со стороны президента США Дональда Трампа из-за поддержки, которую они оказывают Украине при нанесении ею ударов по российской инфраструктуре, утверждает iPaper.