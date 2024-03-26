Под Тверью женщина впустила в квартиру «газовщиков» и потеряла 90 тысяч рублей

Элеонора Коган

Я сама недавно пострадала от дури своей. Сама не знаю почему впустила "электрика" и осталась без кошелька с моими карточками.В кошельке была только мелочь но пропали мои карточки в т.ч. и карта москвича. А получить её не так-то мне просто, мне трудно ходить и добраться до нашей Управы. Банковскую карту я восстановила. а что дальше делать, я не знаю.Никому не открывайте дверь, не верьте никому.