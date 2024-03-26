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Всё о женщинах

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  • Георгий Михалев
    Кто же в наше время пускает в квартиру газовщиков или еще кого постороннего.Под Тверью женщин...
  • Marina Dholkawalla
    Какой кошмар. Позорище!Под Тверью женщин...
  • Элеонора Коган
    Я сама недавно пострадала от дури своей. Сама не знаю почему впустила "электрика" и осталась без кошелька с моими кар...Под Тверью женщин...

Под Тверью женщина впустила в квартиру «газовщиков» и потеряла 90 тысяч рублей

Под Тверью женщина впустила в квартиру «газовщиков» и потеряла 90 тысяч рублей

Новости Калининского района, 26 марта. — За преступниками числится еще несколько аналогичных эпизодов.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Я сама недавно пострадала от дури своей. Сама не знаю почему впустила &quot;электрика&quot; и осталась без кошелька с моими карточками.В кошельке была только мелочь но пропали мои карточки в т.ч. и карта москвича. А получить её не так-то мне просто, мне трудно ходить и добраться до нашей Управы. Банковскую карту я восстановила. а что дальше делать, я не знаю.Никому не открывайте дверь, не верьте никому.
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14 час.
MD
Marina Dholkawalla
Какой кошмар. Позорище!
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Кто же в наше время пускает в квартиру газовщиков или еще кого постороннего.
Ответить
10 час.

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