Вооружённые силы России обеспечат безопасность границ республик Донбасса

Вооружённые силы России обеспечат безопасность территории республик Донбасса, охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно Народной милицией республик и российской армией, данное решение закреплено в двухсторонних договорах, подписанных в понедельник, 21 февраля 2022 года между Москвой и Донецком с Луганском.
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