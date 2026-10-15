Литовская компания Pekkla и украинское предприятие December One RND подписали соглашение о строительстве завода по выпуску комплектующих для БПЛА и систем РЭБ, 15 октября сообщила пресс-служба минобороны Литвы на сайте ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым