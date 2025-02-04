Членство Индонезии в БРИКС даст новые возможности глобальному Югу — МИД РФ

Новые возможности для глобального Юга откроет вступление Индонезии в БРИКС, 4 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Индонезией.
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