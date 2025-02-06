Задержанной в Азербайджане экс-судье Хахалевой отменили арест

Бакинский апелляционный суд отменил арест бывшей судьи Елены Хахалевой. Как сообщает азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, экс-судье в рамках апелляции был назначен надзор полиции.
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