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Задержанной в Азербайджане экс-судье Хахалевой отменили арест

Задержанной в Азербайджане экс-судье Хахалевой отменили арест

Бакинский апелляционный суд отменил арест бывшей судьи Елены Хахалевой. Как сообщает азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, экс-судье в рамках апелляции был назначен надзор полиции.

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