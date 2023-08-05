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Мосгорсуд присудил Навальному* 19 лет колонии особого режима

Мосгорсуд присудил Навальному* 19 лет колонии особого режима

Мосгорсуд присудил Навальному* 19 лет колонии особого режима Ксения Кирпик4 августа 2023 года Алексей Навальный* был приговорен к наказанию в виде 19 лет заключения в специальной колонии из-за обвинений в организации экстремистских объединений.

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