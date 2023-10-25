Выплату советских вкладов россиянам перенесут еще на год

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года решения вопроса об урегулировании обязательств по вкладам, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР.
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