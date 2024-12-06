Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много ...Путин поручил соз...
  • Сергей Карабухин
    !!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас выявили фашистов-предателей Родины – (вии, мракобесы, нечисти, шизоидные, упыри, рептили...Татьяна Лазарева*...
  • Е Пронина
    есть орешник ) цацкаться как прежде уже не будут)по хорошему удалять его с кланом от власти надоКадыров пошёл про...

Южнокорейский спецназ: ещё одного военного положения не будет

Южнокорейский спецназ: ещё одного военного положения не будет

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль временно ввёл военное положение, но отменил его через шесть часов. Командование специальными силами Республики Корея заявило об отсутствии оснований для его повторного введения, вызвав волну обсуждений в парламенте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх