Южнокорейский спецназ: ещё одного военного положения не будет

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль временно ввёл военное положение, но отменил его через шесть часов. Командование специальными силами Республики Корея заявило об отсутствии оснований для его повторного введения, вызвав волну обсуждений в парламенте.
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