На Дону нехватка кадров в медицине стала критичной — врио губернатора

Ситуация с нехваткой кадров в больницах и поликлиниках Ростовской области носит критичный характер, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 30 апреля на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба губернатора.
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