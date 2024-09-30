Россия приблизилась к главной цели коридора «Север-Юг»

Власти России приблизились к главной цели транспортного коридора «Север-Юг». Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохамаддом Резой Арефом в Тегеране 30 сентября заявил, что РФ будет и дальше наращивать торговлю с исламской республикой.
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