Россия приблизилась к главной цели коридора «Север-Юг»

Власти России приблизились к главной цели транспортного коридора «Север-Юг». Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохамаддом Резой Арефом в Тегеране 30 сентября заявил, что РФ будет и дальше наращивать торговлю с исламской республикой.