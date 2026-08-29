Посол РФ обвинил Молдавию в новом витке провокаций против российских дипломатов

Посол России в Молдавии Олег Озеров сообщил о возобновлении недружественных действий в адрес сотрудников российского посольства, а также в отношении их автотранспорта и дипломатической почты.
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