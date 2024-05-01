Самые впечатляющие заповедные территории мира

В 1872 году на основании решения президента Улисса Гранта 898,3 тыс.га. земли северо-восточного края равнины реки Снейк с многочисленными гейзерами, каньонами, пещерами и обитателями было выделено в первый в мире национальный парк, получивший название Йеллоустон.
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