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Крымская газета

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Из пещеры «Таврида» вывезли три тонны костей доисторических животных

Из пещеры «Таврида» вывезли три тонны костей доисторических животных

Три тонны костей доисторических животных вывезли из пещеры «Таврида» в Крыму за восемь лет раскопок.

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