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Царьград

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Водитель мопеда погиб после столкновения с тягачом в Комсомольске

Водитель мопеда погиб после столкновения с тягачом в Комсомольске

На трассе в Комсомольском районе 3 августа около 19:40 произошла авария: 39-летний водитель мопеда погиб, столкнувшись с тягачом FAW под управлением 19-летнего водителя.

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