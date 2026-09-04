Водитель мопеда погиб после столкновения с тягачом в Комсомольске

На трассе в Комсомольском районе 3 августа около 19:40 произошла авария: 39-летний водитель мопеда погиб, столкнувшись с тягачом FAW под управлением 19-летнего водителя.
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