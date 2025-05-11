Перемирие завершено: Путин обвинил Киев в атаке через границу России

Владимир Путин объявил о завершении перемирия по случаю 80-летия Победы. Киев не ответил на предложение, и во время прекращения огня было зафиксировано пять попыток атаки на российскую границу, которые успешно отразили.
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