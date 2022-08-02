vostokmedia

314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч Иванов
    Почему не написали о высокой квалификации северокорейских военных ракетчиков, которых СЩА называют отморозками? Если,...МИД во Владивосто...
  • Николай Егоров
    Что СЛАБО собрать всех поставщиков ПРОДУКТОВ , и ЗАСТАВИТЬ их СОЖРАТЬ ВСЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ? А врачей к ним не П...Причина массового...
  • Николай Герасименко
    Информсайт ВостокМедиа иноагент опять переобулся в англоязычный VostokMedia и спешит с позитивными новостями! Избавит...Картина дня в При...

МИД во Владивостоке выявил «сговор» чиновников по рабочим из КНДР

МИД во Владивостоке выявил «сговор» чиновников по рабочим из КНДР

В представительстве министерства иностранных дел России во Владивостоке рассказали, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков 17 июня заявил о желании властей КНДР обучать больше студентов в российских университетах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх