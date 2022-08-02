МИД во Владивостоке выявил «сговор» чиновников по рабочим из КНДР

В представительстве министерства иностранных дел России во Владивостоке рассказали, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков 17 июня заявил о желании властей КНДР обучать больше студентов в российских университетах.
В представительстве министерства иностранных дел России во Владивостоке рассказали, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков 17 июня заявил о желании властей КНДР обучать больше студентов в российских университетах.
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