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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Садулаев проведет реванш со Снайдером в лиге RAF до конца года

Российский борец  Абдулрашид Садулаев проведет реванш с американцем Кайлом Снайдером  в лиге Real American Freestyle (RAF) до конца года В июле Садулаев проиграл Снайдеру на турнире RAF в Тбилиси, получив травму колена.

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