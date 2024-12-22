Яков Кедми: У Путина нет цели завоевать ни Киев, ни Причерноморье, не надо фантазировать

Западным политикам слишком страшно говорить: «победим Россию», поэтому они демонизируют одного человека — Путина Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» ответила на десятки вопросов от россиян и зарубежных корреспондентов, однако президент России, естественно, ориентировался в своих высказываниях на внутреннюю аудиторию.