Яков Кедми: У Путина нет цели завоевать ни Киев, ни Причерноморье, не надо фантазировать

Западным политикам слишком страшно говорить: «победим Россию», поэтому они демонизируют одного человека — Путина Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» ответила на десятки вопросов от россиян и зарубежных корреспондентов, однако президент России, естественно, ориентировался в своих высказываниях на внутреннюю аудиторию.
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