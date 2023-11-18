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Составлен ТОП-5 округов Подмосковья с самой востребованной землей под строительство жилья

Составлен ТОП-5 округов Подмосковья с самой востребованной землей под строительство жилья

В 2023 году наиболее востребованная земля в юго-восточной и северо-восточной частях региона.Составлен ТОП-5 округов Подмосковья с самой востребованной землей под индивидуальное строительство жилья, в основном это юго-восток и северо-восток региона, сообщается на сайте правительства Московской области.

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