Составлен ТОП-5 округов Подмосковья с самой востребованной землей под строительство жилья

В 2023 году наиболее востребованная земля в юго-восточной и северо-восточной частях региона.Составлен ТОП-5 округов Подмосковья с самой востребованной землей под индивидуальное строительство жилья, в основном это юго-восток и северо-восток региона, сообщается на сайте правительства Московской области.