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Газета.ру

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Глава МИД Турции Фидан: конфликт на Украине перерос в войну на уничтожение

Глава МИД Турции Фидан: конфликт на Украине перерос в войну на уничтожение

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил мнение, что за последний год характер конфликта на Украине изменился и перерос в «войну на уничтожение».

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