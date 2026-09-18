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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осимхен, Лукман, Эджуке, Чуквуэзе и Ивоби не сыграют с Россией. Ихеаначо, Ндиди, Оньедика – в заявке Нигерии на товарищеский матч

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль огласил список из 24 игроков, которые сыграют против сборной России.

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