В Забайкалье мать замучила годовалую дочь и получила 17 лет колонии

Балейский городской суд приговорил 28-летнюю Раису Ташлыкову к 17 годам колонии за убийство годовалой дочери, которой она сломала руку, добавила уксусную кислоту в питание и нанесла другие тяжкие повреждения, вызвавшие травматический, ожоговый и токсический шок.