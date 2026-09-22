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Царьград

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В Забайкалье мать замучила годовалую дочь и получила 17 лет колонии

В Забайкалье мать замучила годовалую дочь и получила 17 лет колонии

Балейский городской суд приговорил 28-летнюю Раису Ташлыкову к 17 годам колонии за убийство годовалой дочери, которой она сломала руку, добавила уксусную кислоту в питание и нанесла другие тяжкие повреждения, вызвавшие травматический, ожоговый и токсический шок.

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