Рынок США на грани: наступает конец американской энергетической исключительности и спокойствия

Лихорадка энергетического рынка оказалась «заразной» и вместе с Европой за свою обеспеченность топливом в разгар зимы начала переживать Америка, до недавнего времени пребывавшая в самоуверенном спокойствии.
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