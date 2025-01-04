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Рынок США на грани: наступает конец американской энергетической исключительности и спокойствия

Рынок США на грани: наступает конец американской энергетической исключительности и спокойствия

Лихорадка энергетического рынка оказалась «заразной» и вместе с Европой за свою обеспеченность топливом в разгар зимы начала переживать Америка, до недавнего времени пребывавшая в самоуверенном спокойствии.

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