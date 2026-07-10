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Крымская газета

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Новый метод лечения аритмии с помощью экстремального холода внедрили в Крыму

Новый метод лечения аритмии с помощью экстремального холода внедрили в Крыму

В РКБ им. Н. А. Семашко внедрена методика криоаблации, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма. В июле 2026 года врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца приступили к самостоятельному выполнению высокотехнологичных операций по криодеструкции (криоаблации) лёгочных вен.

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