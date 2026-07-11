Собянин поздравил с Днем транспорта и подвел итоги развития

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником, отметив значительные достижения года: полное обновление трамваев, открытие нового речного маршрута и тестирование беспилотных поездов.
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