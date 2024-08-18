Стали известны подробности жуткого ДТП в Подмосковье, где погибли три девушки

Выяснились детали жуткой аварии в Шатурском городском округе, случившейся 16 августа. 19-летняя девушка, которая находилась за рулем старых «Жигулей», не справилась с управлением на резком повороте, врезалась в дерево, а автомобиль опрокинулся.