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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Стали известны подробности жуткого ДТП в Подмосковье, где погибли три девушки

Выяснились детали жуткой аварии в Шатурском городском округе, случившейся 16 августа. 19-летняя девушка, которая находилась за рулем старых «Жигулей», не справилась с управлением на резком повороте, врезалась в дерево, а автомобиль опрокинулся.

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