Всё для победы

Украинская операция показала, что в России «оптимизировали» не только науку, школу, медицину, культуру, промышленность, но и ВС.
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