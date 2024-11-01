Путин заявил на встрече с губернатором о проблемах с отходами в регионах

На встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым президент Владимир Путин отметил, что проблема с твердыми коммунальными отходами (ТКО) остается актуальной для многих российских регионов, включая Хакасию.
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