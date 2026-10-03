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Строительство 21 века

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Как открутить прикипевший крепёж без поломки: пять правил, которые работают

Как открутить прикипевший крепёж без поломки: пять правил, которые работают

Каждый, кто хоть раз занимался ремонтом автомобиля или решал бытовую задачу с заржавевшим соединением, знает это неприятное чувство: гайка вроде бы целая, ключ на месте, но вместо плавного движения — резкий срыв, хруст металла и ощущение надвигающейся катастрофы.

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