Как открутить прикипевший крепёж без поломки: пять правил, которые работают

Каждый, кто хоть раз занимался ремонтом автомобиля или решал бытовую задачу с заржавевшим соединением, знает это неприятное чувство: гайка вроде бы целая, ключ на месте, но вместо плавного движения — резкий срыв, хруст металла и ощущение надвигающейся катастрофы.