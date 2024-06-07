Серебро да злато: зачем добавляют в косметику драгоценные металлы? Маркетинг или польза?

В какие косметические средства и с какой целью добавляют частицы и коллоиды золота, серебра, платины? Какие проблемы решает драгоценная косметика? Какой косметикой с драгоценными металлами пользуются звезды? Хелатное золото, наносеребро, биоплатина… Косметические средства с такими компонентами уже не удивляют.